محافظ الشرقية يطمئن على استكمال أعمال مبنى طوارئ مستشفى بلبيس

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على ضرورة إلمام كل مدير إدارة خدمية بكل مركز ومدينة بالمشروعات المنفذة في قطاعة الخدمي ومتابعة نسب التنفيذ والتنسيق مع مدير المديرية المعنية لتذليل العقبات أمام التنفيذ ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.





جاء ذلك خلال استعراض محافظ الشرقية، لأداء مديري الإدارات الخدمية باجتماع المتابعة الأسبوعي بمركز ومدينة بلبيس.





واستمع المحافظ لخطة عمل كل مدير إدارة خدمية للتأكد من الإنتهاء من هيكلة العاملين بكل قطاع لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولمعرفة المشروعات المتعثرة في كل قطاع لتقديم الحلول اللازمة لدفع عجلة العمل بها و تذليل العقبات أمام تنفيذها.





كما اطمأن محافظ الشرقية على إستكمال أعمال مبنى طوارئ بلبيس لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال لدخوله الخدمة ليساهم وبشكل كبير في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى والمترددين على المستشفى.





واستعرض كل مدير إدارة خدمية إحتياجات العمل الضرورية لكل إدارة للإرتقاء بالمنظومة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.