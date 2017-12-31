أخطر 6 قرارات لـ"السيسي" في 2017.. تعرف عليهم





إتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة قرارات خطيرة خلال عام 2017، أثارت الجدل خلال ذلك العام، لما لها من أهمية خاصة وأنها صدرت من أعلى سلطة داخل البلاد، وكان أبرز تلك القرارات تشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب.





تطبيق حالة الطوارئ

في أبريل الماضي، أعلن عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تطبيق حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بالدولة المصرية، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية، ووفقًا لحالة الطوارئ يُعاقب بالسجن كل مَن يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما يُفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لعام 1958 بشأن حالة الطوارئ.









لجنة استعادة أراضي الدولة

وفي مايو، أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة تضم ممثلين من الرقابة الإدارية والمحافظين ومديرى الأمن وقادة الجيوش والمناطق، للعمل على استعادة أراضي الدولة، بعد عدم وجود قرارات مؤثرة للجنة استرداد الأراضي التي راسها إبراهيم محلب في نهاية 2016.









مجلس مكافحة الإرهاب

في يوليو، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا برقم ٣٥٥ لسنة ٢٠١٧، بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.









ويشكل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزير الدفاع ووزير الأوقاف ووزير الشباب والرياضة ووزير التضامن الاجتماعي ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير العدل ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.









كما يضم من الشخصيات العامة الدكتور على جمعة والشاعر فاروق جويدة والدكتور عبدالمنعم السعيد والدكتور محمد صابر عرب والدكتور أحمد عكاشة ومحمد رجائي عطية وفؤاد علام والفنان محمد صبحي وضياء رشوان والدكتور أسامة الأزهري والدكتورة هدي عبدالمنعم وهاني لبيب تادرس وخالد عكاشة.









اتفاقية تيران وصنافير

وفي أغسطس، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على بنود اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ومصر، والتي تم توقيعها في القاهرة بتاريخ الثامن من أبريل لعام 2016، وجاء في القرار الجمهوري أنه بعد الإطلاع على الدستور وموافقة مجلس الوزراء بالإجماع، والخطابات المتبادلة بين البلدين صدر اليوم موافقة رئاسة الجمهورية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.





مكأفاة منتخب مصر

وفي أكتوبر، قرّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صرف مكافأة 1.5 مليون جنيه لكل لاعب في المنتخب الوطني، بعد تأهلهم لكأس العالم 2018.









تأجيل المدارس اليابانية

وفي نوفمبر تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل أزمة المدارس اليابانية، وقرر تأجيلها، وعلق على قرار التأجيل قائلًا: ""بعد تدخل الجانب الياباني لمساعدتنا في نقل التجربة، وأنشأنا المدارس، اكتشفنا أن ما وصلنا إليه لن يُكتب له النجاح الذي نريده، لذا تساءلت: هل التجربة هتنجح ولا بعد 6 أو 7 سنوات، وأنا مش موجود هتكون فشلت ويقولوا عملوا المدارس علشان يطبلوله وفي الآخر فشلت؟".



