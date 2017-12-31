اتبعي هذه التعليمات قبل استخدامك "العطور"



- أفضل العطور تأتي في علب صغيرة.



- لا تترددي في اختيار المكونات الاصطناعية للعطور.



- لا تفركي فقط رشي، وللحفاظ على سلامة العطر الخاص بكِ والتأكد من استمراريته لفترة أطول على بشرتك، ننصحكِ برشّ كمية طفيفة من العطر على كل من المعصمين، واتركيه حتى يسيل دون فركه.

- استخدام المرطب قبل العطور