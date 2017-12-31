اتبعي هذه التعليمات قبل استخدامك "العطور"
الأحد 31/ديسمبر/2017 - 02:44 م
ماريان عيد
اكتشفي أهم نصائح الخبراء لمعرفة اختيار وتطبيق العطر.
- أفضل العطور تأتي في علب صغيرة.
- أفضل العطور تأتي في علب صغيرة.
- لا تترددي في اختيار المكونات الاصطناعية للعطور.
- لا تفركي فقط رشي، وللحفاظ على سلامة العطر الخاص بكِ والتأكد من استمراريته لفترة أطول على بشرتك، ننصحكِ برشّ كمية طفيفة من العطر على كل من المعصمين، واتركيه حتى يسيل دون فركه.
- استخدام المرطب قبل العطور
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