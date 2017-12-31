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اتبعي هذه التعليمات قبل استخدامك "العطور"

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 02:44 م
اتبعي هذه التعليمات قبل استخدامك العطور
عطر - صورة أرشيفية
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ماريان عيد
 
اكتشفي أهم نصائح الخبراء لمعرفة اختيار وتطبيق العطر.

- أفضل العطور تأتي في علب صغيرة.
- لا تترددي في اختيار المكونات الاصطناعية للعطور.
- لا تفركي فقط رشي، وللحفاظ على سلامة العطر الخاص بكِ والتأكد من استمراريته لفترة أطول على بشرتك، ننصحكِ برشّ كمية طفيفة من العطر على كل من المعصمين، واتركيه حتى يسيل دون فركه.
- استخدام المرطب قبل العطور
المزيد عن: للنساء فقط العطور العطر استخدام العطور
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