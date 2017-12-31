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شاهد مباراة شباب أطلس خنيفرة والوداد البيضاوي بث مباشر على يلا شوت اليوم الأحد 31-12-2017 الدوري المغربي

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 02:43 م
شاهد مباراة شباب أطلس خنيفرة والوداد البيضاوي بث مباشر على يلا شوت اليوم الأحد 31-12-2017 الدوري المغربي
الوداد البيضاوي
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباراة شباب أطلس خنيفرة والوداد البيضاوي على يلا شوت، اليوم الأحد 31-12-2017 في الدوري المغربي.

 

حيث يلتقي شباب أطلس خنيفرة والوداد البيضاوي مباشرة، في الدوري المغربي، على يلا شوت، عبر قناة الرياضية المغربية.

 

شاهد الأن البث المباشر للمباراة لايف من هنا..


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