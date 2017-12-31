معايير ارتداء بنطلون الجينز لإطلالة عصرية



- لديكِ جسم متناسق من حيث الصدر والوسط والأرداف، إذًا اختاري البنطلون الكلاسيكي، أو Straight.

- لديكِ صدر صغير مع أرداف عريضة، اتّجهي الى اختيار الجينز كلاسيك، أو المستقيم، أو البنطلون ذي القصة الشبيهة ببنطلونات الرجال.

- أنتِ ممتلئة عند الثدي والأرداف، ولكِ خصر صغير، أنصحكِ بأن تختاري السكيني أو المستقيم، أو الكلاسيك، أو coupe Cigarette.

- لديكِ صدر كبير مع أرداف صغيرة، فالأفضل لكِ هو البنطلون الكلاسيك، أو الـCigarette، أو Straight.

- جسمكِ مستقيم، اختاري بين السكيني والـ Straight،أو الـ Boot Cut.

- لديكِ بطن، احرصي على اختيار جينز ذي وسط عالٍ لتقومي بتغطية منطقة البطن.

- مع خيار بنطلون الجينز يمكنكِ تنسيق الـ"تيشيرت"، أو القميص القصير، أو حتى القميص الطويل او حتى العباية السوداء المفتوحة.

- في حال اختيار الـ"تيشيرت"، لا بدّ من اختيار طرحة من قماش القطن، مع اعتماد لفّة طرحة بسيطة وغير معقدة، أمّا مع اعتماد القميص، فاختاري الطرحة بقماش خفيف قطنيّ، واعتمدي في حال كان القميص ذا ياقة عالية، ربطة ضيّقة عند الرقبة، لتظهر ياقة قميصك.