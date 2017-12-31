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سعر الدولار اليوم الأحد 31-12-2017 في بنك مصر

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 02:40 م
سعر الدولار اليوم الأحد 31-12-2017 في بنك مصر
دولار - أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنية، خلال تعاملات اليوم الأحد 31-12-2017، في بنك مصر، نحو 17.70 جنيها للشراء، 17.80 جنيها للبيع.

ومن الجدير بالذكر ان البنك المركزي المصري، كان قد قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي
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