"بكرة لينا" تنظم مبادرة تعليمية مجانية لطلاب الإعدادية في الإسماعيلية



وقال محمد خلف منسق محافظة الإسماعيلية للمؤسسة، إن المراجعات التعليمية مستمرة لطلبة الشهادة الإعدادية حتى موعد الامتحانات لتسهيل المواد على الطلبة ومن اجل ان يتفوقوا ويحصلوا على اعلي الدرجات وبعيدا عن استغلال أصحاب الدروس الخصوصية لهم.



وأضاف "خلف" أن المؤسسة لها دورًا بارزًا خلال المرحلة الحالية لمساعدة الشباب والمواطنين من الارتقاء بالمستوى المعيشي لهم ولتوفير كافة الإمكانيات التي يحتاجها محدودي الدخل من تعليم وصحة وغذاء.



نظمت مؤسسة بكرة لينا مصر أولا وأخيرا، اليوم الأحد، مبادرة تعليمية خاصة بالمراجعة النهائية للشهادة الإعدادية بمقر المؤسسة بشارع شبين الكوم عن طريق عماد رضوان خبير مادة العلوم والتي شملت المراجعات النهائية، وبحضور هبة لاشين من لجنة التعليم ومتابعة عبير عبد الله ومنسق البراعم والطلائع.