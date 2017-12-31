تحت شعار "فرحتنا واحدة.. أهلا 2018" بابا نويل يوزع الهدايا في شوارع الأقصر (صور)

شهدت شوارع الأقصر، اليوم الأحد، توزيع "بابا نويل" الشكولاتة والبالونات والهدايا على المواطنين والسائحين، وذلك من خلال المبادرة التي نظمتها مؤسسة بكرة لينا " فرحتنا واحدة...أهلا 2018" احتفالا بالعام الجديد.



وقال أشرف الهلالي، المنسق المساعد للمؤسسة بقطاع جنوب الصعيد، إن المبادرة التي أطلقت تأتي كمشاركة لنشر الفرحة والبهجة بالمحافظة، مشيرًا إلى قيام أعضاء المؤسسة بالتجول في شوارع مدينة الأقصر والميادين العامة لتوزيع الهدايا بصحبة بابا نويل.



وحرص أهالي الأقصر، وطلاب المدارس على التقاط الصور التذكارية مع بابا نويل وسط أجواء احتفالية وكرنفالية مميزة.



وأوضح عبد الرحيم جاد منسق المؤسسة بمحافظة الأقصر " أن مبادرة اليوم تأتى ضمن عدد من المبادرات التي تنظمها المؤسسة منها مبادرة شباب ضد الغلاء لبيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وكذلك حملات فيرس سي للكشف المبكر عن الفيرس وعلاج المرضي بالمجان.