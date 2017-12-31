ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تحت شعار "فرحتنا واحدة.. أهلا 2018" بابا نويل يوزع الهدايا في شوارع الأقصر (صور)

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 02:41 م
تحت شعار فرحتنا واحدة.. أهلا 2018 بابا نويل يوزع الهدايا في شوارع الأقصر (صور)
طباعة
طاهر الحساني
 
شهدت شوارع الأقصر، اليوم الأحد، توزيع "بابا نويل" الشكولاتة والبالونات والهدايا على المواطنين والسائحين، وذلك من خلال المبادرة التي نظمتها مؤسسة بكرة لينا " فرحتنا واحدة...أهلا 2018" احتفالا بالعام الجديد.

وقال أشرف الهلالي، المنسق المساعد للمؤسسة بقطاع جنوب الصعيد، إن المبادرة التي أطلقت تأتي كمشاركة لنشر الفرحة والبهجة بالمحافظة، مشيرًا إلى قيام أعضاء المؤسسة بالتجول في شوارع مدينة الأقصر والميادين العامة لتوزيع الهدايا بصحبة بابا نويل.

وحرص أهالي الأقصر، وطلاب المدارس على التقاط الصور التذكارية مع بابا نويل وسط أجواء احتفالية وكرنفالية مميزة.

وأوضح عبد الرحيم جاد منسق المؤسسة بمحافظة الأقصر " أن مبادرة اليوم تأتى ضمن عدد من المبادرات التي تنظمها المؤسسة منها مبادرة شباب ضد الغلاء لبيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وكذلك حملات فيرس سي للكشف المبكر عن الفيرس وعلاج المرضي بالمجان.
تحت شعار "فرحتنا واحدة.. أهلا 2018" بابا نويل يوزع الهدايا في شوارع الأقصر (صور)
تحت شعار "فرحتنا واحدة.. أهلا 2018" بابا نويل يوزع الهدايا في شوارع الأقصر (صور)
تحت شعار "فرحتنا واحدة.. أهلا 2018" بابا نويل يوزع الهدايا في شوارع الأقصر (صور)
تحت شعار "فرحتنا واحدة.. أهلا 2018" بابا نويل يوزع الهدايا في شوارع الأقصر (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع نشاط سياحيا بعد عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
حسنية أكادير
0
x
15:00
0
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
-
x
17:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
شباب أطلس خنيفرة
-
x
17:00
-
الوداد الرياضي
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
0
x
14:00
0
مانشستر سيتي
وست بروميتش ألبيون
-
x
18:30
-
آرسنال
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/31/2017 4:09:21 PM