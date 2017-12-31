وزير الداخلية يهنئ رجال الشرطة بالعام الجديد

بعث اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، برقية تهنئة لرجال الشرطة، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2018.





وجاء في برقية وزير الداخلية: "يطيب لى ونحن نستقبل العام الميلادى الجديد أن نبعث إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات".





وأضاف الوزير: "إننا نذكر دائماً ما قدمه رجال الشرطة من جهود وتضحيات جِسام وبكل الإعزاز والتقدير نتطلع إلى المزيد من الأداء والعطاء من أجل الوفاء برسالتنا النبيلة فى دعم مناخ الأمن والإستقرار حفاظاً على أمن الوطن والمواطن.





وختم الوزير برقيته قائلا: "حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها وكلل بالنجاح خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير."