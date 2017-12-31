10 اختلافات بين فالفيردي وإنريكي في قيادة برشلونة

حقق لويس إنريكي المدير الفني السابق لنادي برشلونة، إنجازات كثيرة خلال قيادته للفريق في الموسمين السابقين، وجلبت إدارة البرسا الموسم الحالي المدير الفني إرنيستو فالفيردي لقيادة الفريق خلال الموسم الجاري.

ويرصد "الفجر الرياضي " 10 اختلافات بين فالفيردي وإنريكي قبل انتهاء الأعوام الميلادية مع كلا المدربين.

1- التعامل مع إنييستا:

لعب أندريس إنييستا قائد الفريق كأساسي مع فالفيردي 13 مباراة في الدوري فقط، بينما لعب مع إنريكي 13 مباراة كأساسي خلال كل المنافسات في الموسم الماضي قبل نهاية السنة الميلادية.

2- جوردي ألبا:

يعتمد فالفيردي على الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا بشكل أساسي في جميع المباريات، لكن مع إنريكي لم يلعب ألبا بشكل مستمر مع الفريق الكتالوني.

3- العلاقة مع الصحافة:

يتعامل فالفيردي مع الصحافة بشكل متواصل ومستمر ويرد على جميع الأسئلة، بينما إنريكي كان له علاقة متوترة باستمرار مع الصحفيين بسبب عصبيته الزائدة.

4- العلاقة مع النادي:

وافق فالفيردي على جميع قرارات الإدارة، حتى مع التأثير في الصفقات خلال الصيف الماضي، بينما كان يرفض إنريكي قرارات الإدارة في معظم الأوقات مثلما رفض رحيل بعض اللاعبيين خلال الموسم الماضي.

5- وظيفة باكو ألكاسير:

يعتمد فالفيردي على كل من سواريز وألكاسير كأساسيين في معظم المباريات، ويسجل ألكاسير الكثير من الأهداف الحاسمة معه، ولكن مع إنريكي لم يكن ألكاسير إلا لاعب بديل للأورجوياني لويس سواريز.

6- التبديلات:

قام إرنيستو فالفيردي بالكثير من التبدبلات في معظم المباريات التي خاضها حتى الآن، لكن كان يعتمد إنريكي على لاعبين محددين، حيث أنه كان في بعض الأحيان ينتهي اللقاء دون تبديلات.

7- سياسة التناوب:

فالفيردي يقوم بالتغيرات على فترات المباراة بذكاء كبير، بينما كان إنريكي يلقي بالتغييرات إن حدثت في وقت واحد من المباراة.

8- قلوب الدفاع:

أعاد فالفيردي اكتشاف مدافعه فيرمايلين من جديد ويقدم أداءا مميزا مع الفريق، بينما أخطأ إنريكي بالاعتماد على جيرمي ماثيو الذي رحل عن الفريق هذا الموسم إلى سبورتنج لشبونة.

9- التحكيم:

يدافع فالفيردي عن التحكيم عندما يحدث أخطاء ضده ويتذكر الأخطاء التي استفاد منها الفريق، بينما كان إنريكي يتحدث عن أخطاء التحكيم دائما ويتعرض بشدة من على خط التماس في جميع المباريات.

10- عدد الهزائم:

أنهى فالفيردي السنة الميلادية دون أن يخسر في أي مباراة، بينما فاز انريكي بلقبين للدوري، ولكن كان يخسر دائما قبل أعياد السنة الميلادية.