هل ينجح عماد متعب في العودة من جديد للمنتخب بعد الانتقال للتعاون السعودي؟

توصل مسؤولو نادي التعاون السعودي إلى إتفاق نهائي مع مسؤولي الأهلي على ضم عماد متعب مهاجم الفريق لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينضم "متعب" إلي الثنائي المصري مصطفى فتحى وعصام الحضري المحترفين ضمن صفوف التعاون.

ولن تكون هذه المرة الأولى الذي يلعب فيها "متعب" بالدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق واحترف ضمن صفوف اتحاد جدة السعودي عام 2008 على سبيل الإعارة من الأهلي وقدم معه عروضًا مميزة وسجل أهداف حاسمة.

وخاض "متعب" مع اتحاد جدة 21 مباراة في البطولات المختلفة في السعودية، ونجح في تسجيل 13 هدفًا خلال مسيرته مع "العميد" بواقع (10 أهداف بالدوري السعودي - هدفين بكأس السعودية - هدف في دوري أبطال آسيا).

وتوج "متعب" بلقب الدوري السعودي مع فريق الاتحاد في فترة احترافه الأولى بالسعودية.

وانتهت إعارة عماد متعب للاتحاد السعودي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والتي أبعدته عن الملاعب عدة أشهر ليعود بعدها للأهلي المصري في مايو 2009.

فهل ينجح متعب في العودة من جديد للتألق مع الفريق السعودي، ومن ثم العودة مجددا للمنتخب الوطني في مونديال روسيا 2018.