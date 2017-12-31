الإسماعيلي يسيطر على تشكيلة الأسبوع الـ16 من الدوري العام

اختتمت فعاليات الجولة ال16 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتألق بعد اللاعبين خلال هذا الأسبوع من الدوري العام.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" تشكيلة الأسبوع السادس عشر في الدوري المصري موسم 2017-2018.

المدير الفني : حلمي طولان (طلائع الجيش)

حارس المرمي : محمد بسام (طلائع الجيش)

خط الدفاع : محمود متولي (الإسماعيلي) - أيمن أشرف (الأهلي) - أحمد أبو الفتوح (الزمالك)

خط الوسط : عبدالله السعيد (الأهلي) - إسلام عيسي (النصر) - محمد صادق (الأسماعيلي) -إبراهيم حسن (الإسماعيلي) - فرانك ستيفن (طلائع الجيش)

خط الهجوم : أحمد جمعة (المصري) - مصطفي محمد (طنطا)