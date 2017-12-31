ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إلهام شاهين: "خدت علقة موت من محمود المليجي"

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 02:04 ص
إلهام شاهين: خدت علقة موت من محمود المليجي
إلهام شاهين
طباعة
مريم الشريف
 


كشفت الفنانة إلهام شاهين، أنها تلقت "علقة موت" من الفنان الكبير محمود المليجى أثناء تصويرها أحد الأعمال السينمائية معه، بعد اندماجه بشكل كبير فى الشخصية التى يقدمها، مؤكدة أنها لا يمكن تنسى هذا الأمر.  

ولفتت في سياق آخر خلال لقائها فى برنامج "لايف من الدوبلكس" على قناة "CBC"، إلى أنها شخصية عصبية ومتسرعة كثيرًا فى أخذ القرارات، معبرة عن أملها في أن تتخلص من هذه العيوب في العام الجديد.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا لايف من الدوبلكس فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن ابلة فاهيتا إلهام شاهين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
أفضل مسلسل عُرض خارج الموسم الرمضاني من وجهة نظرك؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
حسنية أكادير
-
x
15:00
-
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
-
x
17:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
شباب أطلس خنيفرة
-
x
17:00
-
الوداد الرياضي
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
14:00
-
مانشستر سيتي
وست بروميتش ألبيون
-
x
18:30
-
آرسنال
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/31/2017 3:51:19 AM