إلهام شاهين: "خدت علقة موت من محمود المليجي"
الأحد 31/ديسمبر/2017 - 02:04 ص
مريم الشريف
كشفت الفنانة إلهام شاهين، أنها تلقت "علقة موت" من الفنان الكبير محمود المليجى أثناء تصويرها أحد الأعمال السينمائية معه، بعد اندماجه بشكل كبير فى الشخصية التى يقدمها، مؤكدة أنها لا يمكن تنسى هذا الأمر.
ولفتت في سياق آخر خلال لقائها فى برنامج "لايف من الدوبلكس" على قناة "CBC"، إلى أنها شخصية عصبية ومتسرعة كثيرًا فى أخذ القرارات، معبرة عن أملها في أن تتخلص من هذه العيوب في العام الجديد.
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