إلهام شاهين: "خدت علقة موت من محمود المليجي"







كشفت الفنانة إلهام شاهين، أنها تلقت "علقة موت" من الفنان الكبير محمود المليجى أثناء تصويرها أحد الأعمال السينمائية معه، بعد كشفت الفنانة إلهام شاهين، أنها تلقت "علقة موت" من الفنان الكبير محمود المليجى أثناء تصويرها أحد الأعمال السينمائية معه، بعد

اندماجه بشكل كبير فى الشخصية

التى يقدمها،

مؤكدة أنها لا يمكن تنسى هذا الأمر.



