موعد مباراة وست بروميتش وأرسنال اليوم الأحد 31-12-2017 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي وست بروميتش، الذي يضم المصري أحمد حجازي، نظيره فريق أرسنال، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، اليوم الأحد 31-12-2017 على ملعب "ذا هاوثرونز" في الساعة 6:30 مساءً خلال منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بين سبورت الرياضية 2 HD.

ويحتل نادي أرسنال المركز السادس برصيد 37 نقطة، بينما يحل نادي وست بروميتش في المركز التاسع عشر برصيد 15 نقطة.