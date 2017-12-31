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موعد مباراة وست بروميتش وأرسنال اليوم الأحد 31-12-2017 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 02:02 ص
موعد مباراة وست بروميتش وأرسنال اليوم الأحد 31-12-2017 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
حجازي والنني
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أحمد عصام
 

يستضيف نادي وست بروميتش، الذي يضم المصري أحمد حجازي، نظيره فريق أرسنال، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، اليوم الأحد 31-12-2017 على ملعب "ذا هاوثرونز" في الساعة 6:30 مساءً خلال منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بين سبورت الرياضية 2 HD.

 

ويحتل نادي أرسنال المركز السادس برصيد 37 نقطة، بينما يحل نادي وست بروميتش في المركز التاسع عشر برصيد 15 نقطة.

المزيد عن: وست بروميتش محمد النني الأخبار الرياضية أرسنال أخبار الرياضة أحمد حجازي
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