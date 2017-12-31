ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي اليوم الأحد 31-12-2017 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 01:40 ص
موعد مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي اليوم الأحد 31-12-2017 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي
طباعة
أحمد عصام
 

يستضيف نادي كريستال بالاس، نظيره فريق مانشستر سيتي، اليوم الأحد 31-12-2017 على ملعب "سيلهورست بارك" في الساعة 2 عصراً خلال منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بين سبورت الرياضية 2 HD.

 

ويحتل نادي مانشستر سيتي صدارة البريميرليج برصيد 58 نقطة، بينما يحل نادي كريستال بالاس في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.

المزيد عن: موعد مباراة مانشستر سيتي كريستال بالاس رياضة القنوات الناقلة الدوري الإنجليزي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Elfagr Sport
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب بطولة الخليج 23 الحالية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
حسنية أكادير
-
x
15:00
-
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
-
x
17:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
شباب أطلس خنيفرة
-
x
17:00
-
الوداد الرياضي
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
-
x
14:00
-
مانشستر سيتي
وست بروميتش ألبيون
-
x
18:30
-
آرسنال
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/31/2017 3:52:19 AM