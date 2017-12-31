موعد مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي اليوم الأحد 31-12-2017 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الأحد 31/ديسمبر/2017 - 01:40 ص
أحمد عصام
يستضيف نادي كريستال بالاس، نظيره فريق مانشستر سيتي، اليوم الأحد 31-12-2017 على ملعب "سيلهورست بارك" في الساعة 2 عصراً خلال منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وأعلنت
مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بين سبورت الرياضية
2 HD.
ويحتل نادي مانشستر سيتي صدارة البريميرليج برصيد 58 نقطة، بينما يحل نادي كريستال بالاس في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.
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