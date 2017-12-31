أولى حلقات الموسم الجديد من "مسرح مصر".. الجمعة (فيديو)
الأحد 31/ديسمبر/2017 - 01:45 ص
شيماء عطية
تبدأ قناة "mbc مصر" في عرض حلقات الموسم الجديد من "مسرح مصر" وذلك في الثامنة مساء الجمعة المقبلة الموافق ٥ يناير من العام الميلادي الجديد.
يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي، أطلق في عام 2013، "تياترو مصر" على شاشة الحياة، ثم انتقلت العروض لشاشة "mbc مصر" تحت مسمى "مسرح مصر".
ويعتمد مسرح مصر على نوعية العروض الكوميدية القصيرة والتي لا تتعدى الساعة، وهي من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين وإخراج تليفزيوني سعيد حامد وإنتاج صادق الصباح، ويرأس الفرقة الفنان أشرف عبد الباقي مع مجموعة من الشباب الصاعدين من أمثال على ربيع وأوس أوس ومحمد أنور وويزو.
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