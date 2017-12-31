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عاجل.. اندلاع حريق هائل في قرية بالمنوفية

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 02:19 ص
عاجل.. اندلاع حريق هائل في قرية بالمنوفية
صورة أرشيفية
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أحمد الباهى
 
تشهد قرية بي العرب التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية في هذه الأثناء، اندلاع حريق هائل في منزل يملكه مواطن يُدعى "أحمد عبدالمجيد العيسوي" بالقرب من طريق "الباجور القناطر"، مما تسبب في احتراق غرفتين بـ "القش" وتصاعدت النيران والأدخنة.

وانتقل على الفور صفوت معوض رئيس الوحدة المحلية لقرية بي العرب، فضلًا عن تواجد سيارتين للحماية المدنية في محاولة لإطفاء الحريق، قبل امتداده وإلحاق خسائر مادية بالمنطقة المحيطة، فيما أشار الأهالي عن وقوع الحريق بسبب ماس ماس كهربائي، لافتين إلى تواجد سيارة إسعاف حال إصابة أيًا من السكان.
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