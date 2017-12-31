عتاب السعودية أحبت مصر عاشت وماتت ودفنت فيها.. أسباب احتفال جوجل بذكرى ميلادها
الأحد 31/ديسمبر/2017 - 01:25 ص
الفجر الفني
بعد أن استقرت المطربة السعودية في مصرغنت أغنيتها المشهورة جاني الأسمر وكانت من تلحين فوزى محسون وفك القيود من الحان محمد الموجي وتمسكت باللهجة السعودية حتى ذاع صيتها في الوطن العربي وقيل أنها جعلت المصريين يتكالموا باللهجة السعودية صورت مجموعة من الأغاني فيديو كليب وكان أسمها “عتاب شو” واستعانت يأشهر الشعراء في ذلك الوقت من بلدان عربية مثل فائق عبد الجليل ويوسف ناصر وعبد اللطيف البناى وغنت للأمير خالد الفيصل والأميرخالد بن يزيد والأمير بدر بن عبد المحسن والشاعرة ثريا قابل كما استعانت بكبار الملحنين مثل طلال مداح وطارق عبد الحكيم والكويتي يوسف مهنا .
عتاب المطربة السعودية التي تمردت على التقاليد والعادات بالمملكة احتفل بها أمس محرك البحث العالمي جوجل تقديراً لما قدمته في عالم الفن والطرب في سن صغيرة وكان عمرها 13 عام حيث أنها من مواليد مدينة الرياض العاصمة السعودية بتاريخ 30 وكان مكتشفهافي هذا الوقت المطرب السعودي طلال مداح حيث سجل لها عدد من الأغاني وبعد أن بلغت سن العشرينات تفرغت عتاب للعمل بالفن عام 1972 وأصبحت من أشهر المطربات التي تحي الأفراح والمنابات في المملكة العربية السعودية وكونت مع المطرب السعودي “جدير فكري” وكانت تشاركه جلسات الغناء.
المطربة السعودية عتاب انطلقت وزاعت شهرتها بعد أن قدمها المطرب الراحل عبد الحليم حافظ في مطلع السبعينات في أحد حفلاته وكما يقولون من يشرب من ماء النيل يعشق تراب مصر فعادت عتاب إلى مصر عام 1985 وتزوجت من رجل مصري اسمه “محب فاروق عبد الصبور” وكان يعمل باحث مالي بوزارة الداخلية المصرية سابقاً وكان كان يقيم في السعودية.
عتاب والرقص الإستعراضي
كانت المطربة عتاب أول فنانة سعودية أدخلت الرقص الإستعراضي مع الغناء في المملكة مما جعل الملك خالد أل سعود ييعدها وينفيها خارج البلاد فاختارت مصر أم الدنيا للإقامة بها وتركت الوطن مع زوجهاوكعادة مصر والمصريين رحبوا بها واحتضنوها لتعيش وسطهم وتموت وتدفن في تراب مصر بمقابر عائلتها بعد أن غادرت مصر إلى الإمارات لزيارة والدتها عام 2013 ثم ذعبت إلى السعودية للعلاج عام 2007 وكان بصحبتها عدد من أشهر الفنانين في السعودية.
أعمال المطربة السعودية عتاب
بعد أن استقرت المطربة السعودية في مصرغنت أغنيتها المشهورة جاني الأسمر وكانت من تلحين فوزى محسون وفك القيود من الحان محمد الموجي وتمسكت باللهجة السعودية حتى ذاع صيتها في الوطن العربي وقيل أنها جعلت المصريين يتكالموا باللهجة السعودية صورت مجموعة من الأغاني فيديو كليب وكان أسمها “عتاب شو” واستعانت يأشهر الشعراء في ذلك الوقت من بلدان عربية مثل فائق عبد الجليل ويوسف ناصر وعبد اللطيف البناى وغنت للأمير خالد الفيصل والأميرخالد بن يزيد والأمير بدر بن عبد المحسن والشاعرة ثريا قابل كما استعانت بكبار الملحنين مثل طلال مداح وطارق عبد الحكيم والكويتي يوسف مهنا.
من أشهر أغانيها
”احطك في قلبي.” و”رجع واقول غلطان” و”اسمعوا شكوتي” و”البارحه خذت القرار” و”الله حسيبك الله ” “من عبرة.” “بشروني” “جاني الأسمر” “حبك مسافه”.
نالت عتاب عدة جوائز أبرزها كأس أفضل مطربة خليجية في مجلة صوت الأمة وكانت عضو في مجموعة فناني الجيزة وكانت عضو في اتحاد الفنانين العرب ونقابة المهن الموسيقية
كانت عاشقة للفن وعاشت بعيدة عن الفن في أخر أيامها في صفوف الفنانين المعزولين ولكنها كانت تشارك مشاركات أقل من مستواها الفني بدافع الإحساس بحب الناس والرغبة في مشاركتهم.
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