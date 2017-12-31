عتاب السعودية أحبت مصر عاشت وماتت ودفنت فيها.. أسباب احتفال جوجل بذكرى ميلادها

بعد أن استقرت المطربة السعودية في مصرغنت أغنيتها المشهورة جاني الأسمر وكانت من تلحين فوزى محسون وفك القيود من الحان محمد الموجي وتمسكت باللهجة السعودية حتى ذاع صيتها في الوطن العربي وقيل أنها جعلت المصريين يتكالموا باللهجة السعودية صورت مجموعة من الأغاني فيديو كليب وكان أسمها “عتاب شو” واستعانت يأشهر الشعراء في ذلك الوقت من بلدان عربية مثل فائق عبد الجليل ويوسف ناصر وعبد اللطيف البناى وغنت للأمير خالد الفيصل والأميرخالد بن يزيد والأمير بدر بن عبد المحسن والشاعرة ثريا قابل كما استعانت بكبار الملحنين مثل طلال مداح وطارق عبد الحكيم والكويتي يوسف مهنا.

من أشهر أغانيها





”احطك في قلبي.” و”رجع واقول غلطان” و”اسمعوا شكوتي” و”البارحه خذت القرار” و”الله حسيبك الله ” “من عبرة.” “بشروني” “جاني الأسمر” “حبك مسافه”.





نالت عتاب عدة جوائز أبرزها كأس أفضل مطربة خليجية في مجلة صوت الأمة وكانت عضو في مجموعة فناني الجيزة وكانت عضو في اتحاد الفنانين العرب ونقابة المهن الموسيقية





كانت عاشقة للفن وعاشت بعيدة عن الفن في أخر أيامها في صفوف الفنانين المعزولين ولكنها كانت تشارك مشاركات أقل من مستواها الفني بدافع الإحساس بحب الناس والرغبة في مشاركتهم.