مواعيد مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري.. وتوقيت مباراة القمة

تنطلق مباريات الجولة السابعة عشر للدوري المصري الممتاز في الرابع من يناير المقبل، وتقام أيام 4، 5، 6, 8 يناير المقبل.

ويستعرض "الفجر الرياضي " مواعيد مباريات الجولة السابعة عشر للدوري الممتاز:-

الخميس 4 يناير:

- الرجاء X الاتحاد السكندري (2:30 عصرًا) - استاد الاسكندرية

- المقاصة X المقاولون ( 5 مساءًا ) - استاد بني سويف

- طلائع الجيش X الأسيوطي سبورت (7:30 مساءًا) - استاد الدفاع الجوي

الجمعة 5 يناير:

- طنطا X إنبي (2:30 عصرًا) - استاد طنطا

- سموحة X المصري ( 5 مساءًا) - استاد برج العرب

- بتروجيت X الانتاج الحربي (5 مساءًا) - ستاد السويس الجديد

- وادي دجلة X الداخلية (7:30 مساءًا) - استاد الدفاع الجوي

السبت 6 يناير:

النصر X الاسماعيلي (2:30 عصرًا) - ستاد القاهرة الدولي

- الاثنين 8 يناير:

الأهلي X الزمالك ( 7 مساءًا)

** كما ستقام مباراة الأهلي مع النصر والمؤجلة من الجولة الثامنة للدوري في الثامنة مساء الثلاثاء 2 يناير علي استاد "القاهرة الدولي"، كما تقام مباراة الزمالك مع طلائع الجيش والمؤجلة من الجولة العاشرة في تمام الثامنة مساء الأربعاء 3 يناير على ملعب "الدفاع الجوي".