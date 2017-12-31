مواعيد مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري.. وتوقيت مباراة القمة
تنطلق مباريات الجولة السابعة عشر للدوري المصري الممتاز في الرابع من يناير المقبل، وتقام أيام 4، 5، 6, 8 يناير المقبل.
ويستعرض
"الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة السابعة عشر للدوري الممتاز:-
الخميس
4 يناير:
- الرجاء
X الاتحاد السكندري (2:30 عصرًا) - استاد الاسكندرية
- المقاصة
X المقاولون ( 5 مساءًا ) - استاد بني سويف
- طلائع
الجيش X الأسيوطي سبورت (7:30 مساءًا) - استاد الدفاع الجوي
الجمعة
5 يناير:
- طنطا
X إنبي (2:30 عصرًا) - استاد طنطا
- سموحة
X المصري ( 5 مساءًا) - استاد برج العرب
- بتروجيت
X الانتاج الحربي (5 مساءًا) - ستاد السويس الجديد
- وادي
دجلة X الداخلية (7:30 مساءًا) - استاد الدفاع الجوي
السبت
6 يناير:
النصر
X الاسماعيلي (2:30 عصرًا) - ستاد القاهرة الدولي
- الاثنين
8 يناير:
الأهلي
X الزمالك ( 7 مساءًا)
** كما ستقام مباراة الأهلي مع النصر والمؤجلة من الجولة الثامنة للدوري في الثامنة مساء الثلاثاء 2 يناير علي استاد "القاهرة الدولي"، كما تقام مباراة الزمالك مع طلائع الجيش والمؤجلة من الجولة العاشرة في تمام الثامنة مساء الأربعاء 3 يناير على ملعب "الدفاع الجوي".