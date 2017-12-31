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مواعيد مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري.. وتوقيت مباراة القمة

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 01:25 ص
مواعيد مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري.. وتوقيت مباراة القمة
الأهلي والزمالك
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علاء خليف
 

تنطلق مباريات الجولة السابعة عشر للدوري المصري الممتاز في الرابع من يناير المقبل، وتقام أيام 4، 5، 6, 8 يناير المقبل.

 

ويستعرض "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة السابعة عشر للدوري الممتاز:-

 

الخميس 4 يناير:

 

- الرجاء X الاتحاد السكندري (2:30 عصرًا) - استاد الاسكندرية

 

- المقاصة X المقاولون ( 5 مساءًا ) - استاد بني سويف

 

- طلائع الجيش X الأسيوطي سبورت (7:30 مساءًا) - استاد الدفاع الجوي

 

الجمعة 5 يناير:

 

- طنطا X إنبي (2:30 عصرًا) - استاد طنطا

 

- سموحة X المصري ( 5 مساءًا) - استاد برج العرب

 

- بتروجيت X الانتاج الحربي (5 مساءًا) - ستاد السويس الجديد

 

- وادي دجلة X الداخلية (7:30 مساءًا) - استاد الدفاع الجوي

 

السبت 6 يناير:

 

النصر X الاسماعيلي (2:30 عصرًا) - ستاد القاهرة الدولي

 

- الاثنين 8 يناير:

 

الأهلي X الزمالك ( 7 مساءًا)

 

** كما ستقام مباراة الأهلي مع النصر والمؤجلة من الجولة الثامنة للدوري في الثامنة مساء الثلاثاء 2 يناير علي استاد "القاهرة الدولي"، كما تقام مباراة الزمالك مع طلائع الجيش والمؤجلة من الجولة العاشرة في تمام الثامنة مساء الأربعاء 3 يناير على ملعب "الدفاع الجوي".

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