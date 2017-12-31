كوكي تواصل تصوير "صباح الخير" وتستأنف "أبو العروسة" (صور)













تواصل الفنانة كوكي مجدي، تصوير مشاهدها في فيلم "صباح الخير" مع المخرج أسامة فاضل ومن المقرر أن يتم تحديد موعد عرضه بعد الانتهاء من التصوير.وتدور أحداث العمل في إطار درامي رومانسي ذو طابع خاص، يحمل عدد من القصص الرومانسية التي افتقدتها السينما المصرية خلال الفترة الأخيرة.فيلم "صباح الخير" بطولة راندا البحيري، إيساف، إلهام عبد البديع، كوكي، أحمد التهامي، مها أبو عوف، تأليف هيثم وحيد، إخراج أسامة فاضل.وعلى صعيد آخر تستأنف كوكي، تصوير مشاهدها في مسلسل "أبو العروسة" والذي بدأ عرضه الأسبوع الماضي على شاشة "DMC" من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، نيرمين الفقي، مدحت صالح، رانيا فريد شوقي، ولاء الشريف، محمد عادل، محمود حجازي، أماني كمال، كوكي، ديانا هشام، أحمد عبدالله محمود، محمد حاتم، خالد كمال، كارولين عزمي، محمد السعدني، أحمد صيام، صفاء الطوخي، منى جلال، تأليف هاني كمال، إخراج كمال منصور.