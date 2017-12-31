أبلة فاهيتا تكشف 5 حقائق عن إلهام شاهين





كشفت الدمية المسماة إعلاميًا بأبلة فاهيتا، 5 حقائق عن الفنانه إلهام شاهين، من أقاربها وأصدقائها، وكانت الحقيقة الأولى من الإعلامية بوسى شلبي، التى كشفت عن عشق إلهام لأكل "المومبار والمش".









وأوضح شقيقها أمير شاهين، الحقيقة الثانية وهي تسبب إلهام، في قتل الكلب الخاص به، بعدما تركته يأكل "تورتة" كاملة وهو ما أدى إلى مرضه، فيما اعترفت إلهام بأنها قامت بهذا الأمر لكن دون قصد منها، مشيرة الى انها فوجئت بأن الكلب أكل من "التورته" مما جعلها ترفض أكلها وتركتها له.









وكشفت الاعلامية بوسي شلبي الحقيقة الثالثة، لافتة لى أن إلهام شاهين تحب تناول "المحشي" كثيرًا.









وأشارت شقيقتها إيناس، إلى الحقيقة الرابعة لافتة إلى أن إلهام شاهين، تحب الرد على المعاكسات كي تعطي دروس للمعاكسين في الأخلاق.









وكشفت الفنانة هالة صدقي، عن الحقيقة الخامسة، لافتة إلى أن إلهام شاهين، تعشق "المانجو" وتسبب ذات مرة في دخولها مصحة لكي تتعالج، بالاضافة أنها تقوم بتخفيض وزنها الزائد والناتج عن "المانجو"، إلا أن إلهام بعدما تعافت وخرجت من المستشفى قامت بتناول قفص مانجو بمفردها.







