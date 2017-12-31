الصحف الإسبانية تتغنى بمباراة الأهلي وأتليتكو مدريد

اهتمت الصحف الإسبانية، بالمباراة الودية التي جمعت بين النادي الأهلى المصري وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، والتى انتهت بفوز الأتليتكو بنتيجة 3/2، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، تحت شعار "معا من أجل السلام".

وجاء عنوان صحيفة "ماركا": "الفرنسى جاميرو ينقذ أتلتيكو مدريد"، مشيرة إلى أن خبرة لاعبى أتلتيكو مدريد وتألق جاميرو ساهمت فى قلب الطاولة على النادى الأنجح فى إفريقيا، وأبرزت تصريحات مدرب الأتليتكو دييجو سيميوني بعد المباراة، والتي تمنى خلالها استمرار كوستا وجريزمان مع الفريق الإسباني.

فيما قالت صحيفة "آس" إن "هاتريك جاميرو أنقذ أتلتيكو مدريد في الشوط الثانى"، مضيفة أن الروخى بلانكوس يستمر فى خوض المواجهات الدولية، وكانت هذه المرة فى زيارة إلى مصر للعب ضد نادي القرن في إفريقيا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "جاميرو أنقذ أتلتيكو مدريد بثلاثية في 15 دقيقة"، موضحة أن الفريق الإسباني ترك صورتين مختلفتين جدا في زيارته إلى مصر أمام الأهلي الذى لم يشارك بجميع نجومه واستعان بالعديد من اللاعبين الغير محليين.