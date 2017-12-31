مساعد وزير الداخلية الأسبق: النواب يجب أن يبلغوا عن المساجد التي تبث التطرف



وقال "البسيوني" في لقاء مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد الغيطي، إن الاستقطاب يتم في الزوايا الصغيرة في القرى، والتي يجب أن تكون تحت رقابة نواب الشعب.



وشدد على أن النواب والعمد والأحزاب يجب عليهم الإبلاغ عن المساجد والزوايا التي تبث التطرف.

طالب اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بضرورة تعليم الأطفال في المدارس محبة البلد، وتخصيص حصة بعد كل عمل إرهابي لتعليم الأطفال محبة الأقباط ورجال الأمن وكراهية الإرهابيين.