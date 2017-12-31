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مساعد وزير الداخلية الأسبق: النواب يجب أن يبلغوا عن المساجد التي تبث التطرف

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 01:59 ص
مساعد وزير الداخلية الأسبق: النواب يجب أن يبلغوا عن المساجد التي تبث التطرف
اللواء مجدي البسيوني
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نعيم يوسف
 
طالب اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بضرورة تعليم الأطفال في المدارس محبة البلد، وتخصيص حصة بعد كل عمل إرهابي لتعليم الأطفال محبة الأقباط ورجال الأمن وكراهية الإرهابيين.

وقال "البسيوني" في لقاء مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد الغيطي، إن الاستقطاب يتم في الزوايا الصغيرة في القرى، والتي يجب أن تكون تحت رقابة نواب الشعب.

وشدد على أن النواب والعمد والأحزاب يجب عليهم الإبلاغ عن المساجد والزوايا التي تبث التطرف.
المزيد عن: نواب مدرسة مجلس الشعب مجدي البسيوني أقباط
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