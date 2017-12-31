ديبالا يقود يوفنتوس للفوز على هيلاس فيرونا ومطاردة نابولي في الدوري الإيطالي

قاد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا فريقه يوفنتوس إلى الفوز على مضيفه هيلاس فيرونا (3-1)، أمس السبت، وذلك في إطار مباريات المرحلة الـ 19من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

افتتح الفرنسي، بليس ماتويدي، التسجيل لليوفي بهدف مبكر، في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية. وأدرك المدافع الأوروجوياني، خوسيه مارتن كاسيريس، التعادل لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة الـ 59.

ولكن النجم باولو ديبالا رجح كفة السيدة العجوز، بإحرازه هدفين، في الدقيقتين (72 و77)، من زمن اللقاء.

وحقق يوفنتوس، بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 47 نقطة، في مركز الوصافة، بفارق نقطة عن المتصدر نابولي، الذي تغلب بدوره خارج أرضه على فريق كروتوني، بهدف وحيد حمل توقيع نجمه السلوفاكي مارك هامشيك، سجله في الدقيقة 17، من زمن الشوط الأول للمباراة، التي جمعتهما، أمس الجمعة.

بينما توقف رصيد فريق هيلاس فيرونا عند 13 نقطة، ويشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير.