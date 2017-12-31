"الفجر" ترصد مشاهد الحزن في عزاء شهداء كنيسة مارمينا بحلوان (فيديو)

استعدت مطرانية السيدة العذراء مريم بحلوان، مساء أمس، لاستقبال المواطنون لتأدية واجب العزاء في ضحايا الحادث الإرهابي الغشيم، الذي وقع بكنيسة مارمينا، مما أسفر عن سقوط شهداء.





وتشارك المسلمون والمسيحيون مساء أمس، في حضور عزاء شهداء الحادث الإرهابي، وسط دموع عدد كبير من السيدات، وسط حالة من الحزن ملأت ساحة المطرانية.





وترأس الأنبا "بسنتي"، أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها، العزاء اليوم، كما وصل عدد من الكهنة، والكاتب الصحفي محمود بكري وماجد نجم رئيس جامعة حلوان، لتقديم واجب العزاء.





فيما شارك وفدًا من وزارة الداخلية و قيادات الأزهر والأوقاف والقيادات السياسة، اليوم، بالعزاء الجماعي .





وحمل أهالي الشهداء، لافتات تحمل إسم الشهداء بساحة العزاء، ويملأ وجوههم الحزن لفراقهم.





فيما فرضت الكنيسة تشديدات أمنية بالتزامن مع دخول المواطنين، كما فرضت كردون أمني بمحيط الكنيسة، وعدم السماح لأحد من المواطنين بالدخول إلا بعد إبراز البطاقات الشخصية، وتفتيش الحقائب.



