مصور حادث كنيسة "مارمينا" يكشف تفاصيل جديدة.. وخبير نفسي: "الإرهاب سينكسر في 2018"

قال محمد حمزة، مصور فيديو حادث كنيسة "مارمينا" الإرهابي، إن الإرهابي بدأ هجومه بإطلاق نار كثيف جدًا في الساعة الحادية عشر صباحًا، مما أربك المنطقة بالكامل.



وأضاف "حمزة"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الكحكي، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن سكان المنطقة كان يلقون الحجارة والزجاج على الإرهابي فور رؤيته بدون أي خوف.



ولفت إلى أن الإرهابي فقد الوعي بعدما ضربه "عم صلاح"، المواطن الباسل الذي تصدى للإرهابي، على رأسه، مؤكدًا أن المواطنين أثبتوا للإرهاب أن جميع المواطنين يقفوا في ظهر البلد ويتصدوا لأي معتدي،



وعلق الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، على موقف أهالي المنطثة، قائلًا: "ما فعله المصريين تجسيد حي لمصطلح القوى الناعمة، وترويج لمصر في الخارج بدون أي تكاليف"، لافتًا إلى أن المواطن المصري لديه فطرة غير عادية، وأقوى من أي سلاح، وانتصروا على حرب نفسية أمام الإرهابي، وأن هذا الإرهابي كنز ثمين لمصر، وسيكشف لها العديد من المعلومات، مشددًا على أن هذه العملية تؤكد أن الإرهاب سينكسر في 2018.

