طبيب نفسي يحلل موقف "عم صلاح" البطولي: "الأدرينالين اتحكم فيه ومفكرش"

علق الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، على تصدي المواطنين لهجوم كنيسة "مارمينا" الإرهابي، قائلًا إنه سلوك يؤكد أن "الجين" المصري جين أصيل مبني على العراقة والنقاء والصراحة".



وعلق "مجدي"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الكحكي، المذاع عبر فضائية "النهار"، على المشهد الهجومي لـ "عم صلاح" على الإرهابي، قائلًا: "الأدرينالين اتحكم فيه ومفكرش"، موضحًا أنه يتم فرز الأدرينالين في اللحظات الفارقة بين الموت والحياة في حياة الإنسان، وقت دفاعه عن حياته أو أهله أو أي شيء ثمين لديه، وينسي الفرد الخوف أو أي شيء في الحياة.



وأضاف أن خبرة عم صلاح العسكرية، رغم كبر سنه، تؤكد أن الجيش المصري يربي رجال، متابعًا: "عم صلاح مش شخص عادي، واللي عمله محدش غيره يقدر يعمله، لأنه شجاع زيادة عن اللزوم، وإرادته أقوى من الإرهاب".

