طريقة تحضير الهمبرجر المشوي

المكوّنات:

كيلوغرام من اللحم المفروم فرماً ناعماً.

نصفُ كوبٍ من الخُبز المطحون طحناً ناعماً.

ملعقةٌ كبيرةٌ من بودرة الثوم.

ملعقةٌ كبيرةٌ من بودرة البصل.

بيضة.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملح، وفلفل أسود.





طريقة التحضير:

أضيفي الخبز إلى اللحم، واخلطيهِ جيّداً. أضيفي البهارات، والملح، والفلفل الأسود، وبودرة الثوم، والبصل.

أضيفي البيض، واعجني اللحم حتَّى يُصبحَ متماسكاً.

قسمي اللحم إلى كُراتٍ، ثمَّ شكليها على هيئةِ أقراص.