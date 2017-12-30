ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إيرانية لـ"خامنئي": لماذا تصرف أموالنا على تدمير العراق؟ (فيديو)

السبت 30/ديسمبر/2017 - 02:20 م
إيرانية لـخامنئي: لماذا تصرف أموالنا على تدمير العراق؟ (فيديو)
جانب من التظاهرات
طباعة
وكالات
 

وصلت الاحتجاجات الإيرانية إلى ذروتها، وانقلبت الطاولة على النظام الإيراني، الذي فشل في السيطرة على غضب مواطنيه في ظل انشغاله في دعم الإرهاب في الدول العربية، ومناصرة الدواعش وتمويلهم بالأسلحة والأموال على حساب معاناة الشعب.

وفتحت مواطنة إيرانية مشاركة في التظاهرات، التي اندلعت في إيران خلال الأيام الماضية، النار على النظام الإيراني، موجهة الاتهام إليهم بزيادة معاناة الشعب، ودفعهم إلى السرقة وببيع أجسادهن للحصول على المال من أجل العيش.

ووجهت المواطنة في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لـ"الردع السعودي" العديد من التساؤلات لـ"آية الله خامنئي"، قائلة: "لماذا تصرف أموالنا وثروات بلادنا في تدمير تدمير العراق وسوريا، ولبنان، ودعم داعش".

وتابعت، "إيران تعاني الفقر والفساد وغلاء المعيشة وبسببها دفع كثيرآ من شبابنا إلى (السرقة) وجعلا نساءنا (يبعن أجسادهن)!!"، مشيرة إلى أن إيران أصبحت الأن مدمرة.

وتدعي إيران دائمًا نصرة المظلومين في الخارج؛ كستار لأعمالها الإرهابية الخبيثة وتدخلها في شؤون الدول الأخرى.

المزيد عن: مواطنى تظاهرات العراق احتجاجات إيران إيران أخبار إيران
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نشاط سياحيا بعد عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الداخلية
0
x
14:45
0
سموحة
الأسيوطي سبورت
0
x
14:45
0
الزمالك
المقاولون العرب
-
x
17:00
-
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
-
x
19:30
-
وادي دجلة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
1
x
13:30
1
ميلان
أتلانتا
-
x
16:00
-
كالياري
بولونيا
-
x
16:00
-
أودينيزي
روما
-
x
16:00
-
ساسولو
تورينو
-
x
16:00
-
جنوى
سامبدوريا
-
x
16:00
-
سبال
بينفينتو
-
x
16:00
-
كييفو فيرونا
انتر ميلان
-
x
19:00
-
لاتسيو
هيلاس فيرونا
-
x
21:45
-
يوفنتوس
كأس دوري البرتغال
باكوس دي فيريرا
-
x
22:15
-
بورتو
مباريات ودية
الأهلي
-
x
20:00
-
أتليتكو مدريد
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الكوكب المراكشي
-
x
17:00
-
نهضة بركان
الرجاء الرياضي
-
x
17:00
-
الراسينغ البيضاوي
أولمبيك خريبكة
-
x
19:00
-
الجيش الملكي
الفتح الرباطي
-
x
21:00
-
سريع وادي زم
إتحاد طنجة
-
x
21:00
-
شباب الريف الحسيمي
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
17:00
-
ستوك سيتي
ليفربول
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:00
-
برايتون
واتفورد
-
x
17:00
-
سوانزي سيتي
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
بيرنلي
بورنموث
-
x
17:00
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
19:30
-
ساوثهامتون
الدوري الإسكتلندي الممتاز
سيلتك
0
x
14:00
0
جلاسكو رينجرز
كأس الجزائر 2017
إتحاد بسكرة
0
x
15:00
0
شبيبة سكيكدة
سريع المحمدية
0
x
15:00
0
شبيبة الساورة
نادي تقرت
0
x
15:00
0
إتحاد الحراش
شباب رياضي بلوزداد
0
x
16:00
0
أمل جريس
نادي مولودية الجزائر
-
x
17:00
-
وداد تلمسان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/30/2017 3:32:18 PM