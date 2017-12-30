بالأسماء.. حركة تغييرات جديدة بشركات البترول
السبت 30/ديسمبر/2017 - 02:08 م
محمد صلاح الحج
أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات جديدة شملت تكليف كل من: المهندس أيمن محمد إبراهيم رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية ،المهندس محمد حسن حافظ أحمد قنديل رئيساً لمجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غاز القاهرة .
وشملت الحركة أيضا تعيين المهندس ياسر صلاح الدين حسن عبد السيد رئيساً لمجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غاز مصر .
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