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بالأسماء.. حركة تغييرات جديدة بشركات البترول

السبت 30/ديسمبر/2017 - 02:08 م
بالأسماء.. حركة تغييرات جديدة بشركات البترول
وزير البترول- أرشيفية
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محمد صلاح الحج
 
أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات جديدة شملت تكليف كل من: المهندس أيمن محمد إبراهيم رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية ،المهندس محمد حسن حافظ أحمد قنديل رئيساً لمجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غاز القاهرة .


وشملت الحركة أيضا تعيين المهندس ياسر صلاح الدين حسن عبد السيد رئيساً لمجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غاز مصر .

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