ما لا تعرفه عن سناء جميل.. عمر الشريف سبب فقدانها السمع.. ودفنت بعد وفاتها بـ3 أيام

عانت الكثير في بداية حياتها، فمنذ تركها اهلها في أحد المدارس الداخلية ولم تعرف عنهم أي شئ، وكأن الأرض قد إنشقت وإبتلعتهم، وباتت تعيش حياتها يتيمة بلا أهل، ولكنها بالرغم من ذلك واجهت كل المشاكل والأشياء التي قد تؤثر علي حياتها، وإستطاعت بقوة لا يمكن ان نكرانها ان تصل إلي مكانة كبيرة جداً في الوسط الفني المصري، وهو ما يعكس الموهبة الكبيرة التي تتمتع بها بالرغم من كل تلك الظروف، وفي خلال هذا التقرير سيتم الحديث عن بعض المحطات الهامة في حياتها.









من أكبر المحطات الصعبة التي مرت بها الفنانة الراحلة سناء جميل كانت بسبب أهلها، فعندما كانت تبلغ من العمر 9 سنوات فقط، قام أهلها بإدخالها أحد المدارس الداخلية وقاموا بدفع المصاريف الخاصة بها، ثم تركوها بلا رجعة، وبالفعل لم تعرف الفنانة الراحلة سناء جميل اي شئ عن عائلتها بعد تلك الحادثة، وهو الأمر الغريب جداً والذي أثر عليها في باقي حياتها الشخصية والعملية.







من المواقف التي لا يعرفها أحد عن الفنانة الراحلة سناء جميل أنها فقدت السمع في فترة من فترات حياتها بسبب الفنان الكبير عمر الشريف، وذلك لأنها كانت تؤدي أحد الأدوار امامه في فيلم بداية ونهاية عام 1960، وكانت في هذا التوقيت في بدايتها الفنية، وكان من المقرر ان يقوم الشريف بصفعها بأحد الأقلام.







وتروي سناء جميل ان الفنان عمر الشريف قد إندمج في هذا المشهد بشدة، وقام بصفعها بشكل حقيقي، وهو ما أثر عليها بشدة، فقد عانت بعد ذلك من فقدان السمع في أحد الأذان بسبب هذه الصفعه القوية، ولم تستطع أن تعالج تلك المشكلة التي واجهتها في ما تبقي من حياتها.







كانت الفنانة الكبيرة سناء جميل تعاني في أيامها الاخيرة من مرض سرطان الرئة، وقد توفيت في يوم 22 من شهر ديسمبر لعام 2002، بعد صراع طويل مع هذا المرض الخطير، وكان عمرها في هذا التوقيت يبلغ 72 عاماً، ولكن زوجها رفض أن يقوم بدفنها بعد وفاتها بشكل مباشر، وذلك لكي يعطي الفرصة لأي أحد من أهلها أن يحضر الجنازة.





