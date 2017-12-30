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شاهد عيان يكشف معلومات جديدة عن هجوم كنيسة "مارمينا" (فيديو)

السبت 30/ديسمبر/2017 - 02:19 م
شاهد عيان يكشف معلومات جديدة عن هجوم كنيسة مارمينا (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
قال شريف عبيد شاهد عيان على حادث كنيسة مارمينا، إن الأعمال الإرهابية لن تزيد المصريين إلا صلابة وتماسك، خاصة وأننا جميعًا نسيج واحد وكلنا نتفق على عبادة الله.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "فنجان شاي" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" صباح السبت، أن ما حدث يدل على تلاحم قوى الشعب في مواجهة الإرهاب.

وأكد أنه في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا فوجئ بقيام أحد المسلحين بإطلاق النار بشكل عشوائي، مؤكدًا أن قوات الأمن وصلت لمكان الحادث بعد إطلاق النار بـ15 دقيقة.

وأوضح أن الإرهابي الأول بدأ يستهدف محلات الأقباط من أجل إبعاد القوات عن مكان استهداف الكنيسة وهو ما جعل قوات الأمن تقسم أنفسهم، مؤكدًا أنه رأي عقيد شرطة يقوم بإطلاق النار بنفسه مع الإرهابي، منوهًا إلى إصابات الإرهابي غير مميتة.
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