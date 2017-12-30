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تعرف على مميزات سيارة فولكس فاجن موديل 2018 الجديدة

السبت 30/ديسمبر/2017 - 02:12 م
تعرف على مميزات سيارة فولكس فاجن موديل 2018 الجديدة
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تستعد "فولكس واجن"، المتخصصة بصناعة السيارات، لإطلاق سيارتها الجديدة مطلع العام 2018، فتصميمها مستوحي من سيارة T-Prime GTE.

وأوضحت الشركة أن سيارتها تمتلك مقدمة جديدة، وشبك أمامي أكبر أسوة بشقيقتها أرتيون، بالإضافة إلى تعديل المصابيح الأمامية والخلفية وتصميم جديد للجناح الخلفي.

كما زودت بمحرك V8 سعة 2.0 لتر ومحرك V6 سعة 3.0 لتر ومحرك V6 سعة 3.0 لتر ديزل، ومن الممكن الكشف عن طوارق R عالية الأداء بمحرك V8 TDI.

وأفادت الشركة، أنها تم تطوير قاعدة عجلات MBL Evo التي شهدت إنتاج أودي Q7، بنتلي بنتايجا، بورش كايين لامبورجيني أوروس.
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