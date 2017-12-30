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أحمد العجوز يستقيل والرجاء يبحث عن بديل

السبت 30/ديسمبر/2017 - 02:09 م
أحمد العجوز يستقيل والرجاء يبحث عن بديل
أحمد العجوز
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علي نبوي
 
يعقد حالياً سعد أبو صندوق رئيس نادى الرجاء اجتماعاً مع مجلسه لاختيار مدير فنى يقود الفريق المطروحى بعد اعتذار أحمد العجوز عن الاستمرار فى منصبه.

وتولى العجوز تدريب الفريق المتعثر فى الأسبوع الماضى خلفا لعماد النحاس الذى أقيل بسبب سوء النتائج لكن الرجاء خسر 5-صفر أمام الإسماعيلى الأربعاء الماضى فى أول مباراة تحت قيادة العجوز.

وبهذا أصبح العجوز ثالث مدرب يترك تدريب الرجاء هذا الموسم بعد خالد القماش وعماد النحاس.

ويحتل الرجاء المركز الأخير بين فرق الدورى المصرى بثمانى نقاط من 16 مباراة بعد فوزه مرة واحدة

المزيد عن: سعد ابوصندوق الرجاء الدوري المصري احمد العجوز
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