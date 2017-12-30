مسئول بالأوقاف: حسن البنا من عائلة مجهولة النسب (فيديو)



وأشار "تركي"، خلال حواره بفضائية "العاصمة"، اليوم السبت، إلى أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين ولد بمحافظة البحيرة من عائلة مجهولة النسب، منوها بأن تأسيس الجماعات جاءت لتفيت الوطن.



وأضاف أن جماعة الإخوان تمارس على أعضائها نوع من الخلع الاجتماعي، أي تعزله عن المجتمع.



قال الشيخ أحمد تركي، مدير عام مركز التدريب بوزارة الأوقاف، إن الإرهاب يستقي ثقافته من أجهزة المخابرات الأجنبية.