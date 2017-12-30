أخرهم معبودة الجماهير.. هؤلاء رحلوا عن عالمنا في 2017 (حصاد)









شهد عام 2017 وفاة، العديد من الشخصيات الشهيرة، من بينهم مؤلفون، وفنانون وعلماء رائدون، حيث غيم الحزن على الجمهور بشكل متكرر مع توالي أنباء رحيل هؤلاء النجوم، حيث كانت وفاة بعضهم نتيجة طبيعية لأمراض فتاكة، بينما عانى آخرون مع أمراض الشيخوخة، فيما تُوفي البعض نتيجة حوادث.

الفنانة شادية

بعد حياة حافلة، رحلت الفنانة شادية، عن عمرو يناهز 86 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض بمستشفى الجلاء العسكري، في آخر نوفمبر الماضي.

أبو بكر سالم

وكان الفنان السعودي أبو بكر سالم آخر من رحلوا من عالم الفن هذا العام، حيث رحل في العاشر من ديسمبر الجاري عن عمر يناهز 78 عاما.

رفعت السعيد

وفي 17 أغسطس، توفي الدكتور رفعت السعيد الرئيس السابق لحزب التجمع عن عمر يناهز الـ 85 عاما.

كان الدكتور رفعت السعيد من أشد المعارضين لجماعة الإخوان الإرهابية وله العديد من المؤلفات النقدية لحركات الإسلام السياسي، كما كان السعيد يؤمن أن الجماعة الإرهابية كانت سببا في خروج اليسار المصري من العملية السياسية نتيجة لما يعتبره قيامها بخلط الدين بالسياسية.

وأثناء فترة توليه رئاسة حزب التجمع، تعرض "السعيد" للانتقاد من قبل مجموعة من أعضاء الحزب، من بينهم عبد الغفار شكر، لما وصفوه من تحول مسار الحزب علي يده من أكبر حزب معارض في مصر أيام الرئيس أنور السادات، إلى حزب صغير مهادن لنظام الرئيس حسني مبارك ومعاد لجماعة الإخوان الإرهابية .

الشاب عمرو سمير

ورحل عن عالمنا في الخامس من يوليو الماضي، المذيع الشاب عمرو سمير، عن عمر يناهز 33 عامًا، إثر سكتة قلبية، أثناء تواجده بإسبانيا في رحلة استجمام.

الكاتب محفوظ عبد الرحمن

ومن أبرز الراحلين هذا العام أيضًا الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن عن عمر ناهز الـ76 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد عبد الرحمن من أشهر كتاب الدراما، خصوصًا التاريخية، وله علامات بارزة في هذه الكتابات منها "بوابة الحلواني، وعنترة، وسليمان الحلبى، وأم كلثوم"، إلى جانب عشقه لكتابة المسرحيات.

صفاء حجازي

توفيت في آخر مايو الماضي، الإعلامية الكبيرة صفاء حجازي آخر رئيس لاتحاد الإذاعة والتليفزيون قبل تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، بعد معاناة مع المرض، حيث كانت تتلقى العلاج في الخارج.

وكانت "حجازي" تولت رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون في العام 2016، خلفًا لعصام الأمير، وكانت قدمت طيلة 20 عامًا، برنامج بيت العرب على التلفزيون المصري، من تمويل جامعة الدول العربية، فيما قامت بإجراء حوارات مع ملوك وروؤساء الدول العربية، فضلًا عن تغطيتها أحداث القمم العربية ونشاط الجامعة العربية.

سيد حجاب

وفي 25 يناير، توفى الشاعر الكبير سيد حجاب عن عمر يناهز 76 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وكان "حجاب" قد نُقل إلى مستشفى المعادي العسكري، إثر تعرضه لوعكة.

كريمة مختار

وتوفيت الممثلة المصرية كريمة مختار عن عمر يناهز 82 عاما، في 12 يناير الماضي، بعد معاناة مع المرض.



