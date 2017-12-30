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رئيس زامبيا يأمر الجيش بـ"محاربة" الكوليرا

السبت 30/ديسمبر/2017 - 02:08 م
رئيس زامبيا يأمر الجيش بـمحاربة الكوليرا
أرشيفية
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وكالات
 

أصدر إدغار لونغا رئيس زامبيا، أمرا للجيش بالمساعدة في مكافحة انتشار وباء الكوليرا، الذي تسبب في مقتل 41 شخصا بالعاصمة، إلى جانب إصابة أكثر من 1500 آخرين منذ نهاية سبتمبر.

وبدأ انتشار المرض يوم 28 سبتمبر لكنه بدأ في الانحسار يوم 20 أكتوبر، حيث كان يجري الإبلاغ عن أقل من خمس حالات إصابة أسبوعيا حتى الخامس من نوفمبر. ثم ارتفع عدد حالات الإصابة من جديد، إذ ذكرت منظمة الصحة العالمية أن العدد وصل إلى 136 حالة أسبوعيا منذ 26 نوفمبر.

وقال آموس تشاندا، المتحدث باسم الرئاسة في بيان في وقت متأخر الجمعة، إن الرئيس يرى أن هناك حاجة لإجراءات طوارئ لاحتواء المرض بما في ذلك إغلاق بعض الأسواق.

وأضاف أن انتشار المرض كان مقصورا في البداية على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة في لوساكا، حيث يمكن أن يسهم سوء أوضاع الصرف الصحي في انتقاله لكنه انتشر الآن إلى مناطق ذات كثافة سكانية أقل.

وقال تشاندا، "يشعر الرئيس بقلق شديد بسبب تفشي الوباء ولذلك طلب من القوات المسلحة الانضمام لبقية الأطراف... وتطهير لوساكا بالكامل".

وأشار إلى أن ظهور المرض في البداية كان متصلا بالماء الملوث من الآبار الضحلة، لكن التحقيقات كشفت أن المرض انتشر عن طريق طعام ملوث.

المزيد عن: يأمر محاربة زامبيا رئيس زامبيا رئيس الكوليرا الجيش
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