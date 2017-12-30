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"الحامول" تناقش استعدادات حملة كفر الشيخ خالية من الأمية في 2018 (صور)

السبت 30/ديسمبر/2017 - 02:10 م
الحامول تناقش استعدادات حملة كفر الشيخ خالية من الأمية في 2018 (صور)
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سمر بسيونى
 
التقت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، بعددٍ من التنفيذيين، لمناقشة أهم الاستعدادات بمركز الحامول، للبدء في الحملة القومية لمحو الأمية التي أطلقها محافظ كفر الشيخ، تحت شعار "كفر الشيخ بلا أمية في عام 2018".


حضر اللقاء كل من؛ السيد الشافعي، مدير عام الإدارة التعليمية، وعلاء جادالله، مدير إدارة الشباب والرياضه،أحمدجعفر، رئيس مجلس الأمناء ونائب المحافظة، حمادة يسرى، نائب المجلس، وسامي رزق، مدير فرع محو الأمية بالحامول، وشريف الحداد، مساعد رئيس المركز والمدينة، ومحمد عبد السلام، مدير مركز معلومات التنمية،


وناقش الاجتماع كيفية عمل حصر شامل عن طريق مراكز المعلومات بالقري للدارسين لفتح فصول لهم في اقرب مدرسة لهم، كما تم تقسيم المستهدفات من الامين الدارسين على مدار السنة على 4 دورات تدريبية خلال العام تبدأ الأولى منها في بداية شهر يناير 2018.

وتم توزيع إجمالي المستهدف على جميع الجهات داخل مركز ومدينة الحامول مثل (الوحدات المحلية - التضامن الاجتماعي – الصحة – التعليم).

من المقرر أن تبدأ الحملة في 1 يناير وتنتهي 31 ديسمبر 2018م، وتستهدف محو الأمية في العزب والقرى والمدن، من خلال فريق عمل من الشباب يتم إعداده جيدًا لتنفيذ البرنامج، على أن يتم تقييم البرنامج كل 3 شهور لتلاقي السلبيات مع تقديم مكافآت وحوافز للمعلمين في الحملة، بمدارس التربية والتعليم.
"الحامول" تناقش استعدادات حملة كفر الشيخ خالية من الأمية في 2018 (صور)
"الحامول" تناقش استعدادات حملة كفر الشيخ خالية من الأمية في 2018 (صور)
"الحامول" تناقش استعدادات حملة كفر الشيخ خالية من الأمية في 2018 (صور)
"الحامول" تناقش استعدادات حملة كفر الشيخ خالية من الأمية في 2018 (صور)
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