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ملكة بريطانيا تمنح رينجو ستار عازف إيقاع البيتلز السابق لقب فارس

السبت 30/ديسمبر/2017 - 02:07 م
ملكة بريطانيا تمنح رينجو ستار عازف إيقاع البيتلز السابق لقب فارس
الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا
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رويترز
 
منحت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا لقب "فارس" لكل من عازف إيقاع فريق البيتلز السابق رينجو ستار ومغنى فريق (بى جيز) بارى جيب والكاتب مايكل موربرجو، كما منحت راقصة الباليه دارسى بوسيل لقب "سيدة" ضمن قائمة المكرمين بمناسبة العام الجديد.

وستار (77 عاما) اسمه الحقيقى ريتشارد ستاركى، وكان قد انضم لفريق البيتلز كبديل لعازف الإيقاع بيت بست عام 1962 وكان يغنى فى بعض الأحيان كما حدث فى أغنيتى (يلو سبمارين) و(ويذ ليتل هلب فروم ماى فريندز).

وانضم ستار لقاعة مشاهير الروك اند رول عام 1988 كأحد نجوم فريق البيتلز، ثم مرة أخرى عام 2015 كمغنى منفرد بعد تفكك الفريق.

أما الموسيقى البريطانى جيب (71 عاما) فهو أحد مؤسسى فريق بى جيز مع أخويه روبن وموريس وسجل مجموعة من الكلاسيكيات بينها (ستاى ان ألايف) و(نايت فيفر) من فيلم (ساترداى نايت فيفر).

واشتهر الكاتب البريطانى موربرجو (74 عاما) بتأليف روايات للأطفال مثل (وور هورس) وحاز لقب أفضل مؤلف فى أدب الطفل فى الفترة من عام 2003 حتى عام 2005.

وبوسيل (48 عاما) هى الراقصة الأساسية فى فرقة رويال باليه وحاليا واحدة من أربعة حكام فى مسابقة للرقص ينظمها تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى)، تصدر قائمة المكرمين مرتين خلال العام، الأولى بمناسبة عيد ميلاد الملكة الرسمى فى يونيو والثانية بنهاية العام.
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