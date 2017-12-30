حكام مباريات اليوم بالقسم الثالث
السبت 30/ديسمبر/2017 - 01:59 م
مصطفى الجندي
يقام اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة عشر في دوري القسم الثالث حيث تشهد المجموعة السابعة " أ " إقامة خمسة مباريات.
ويقدم "الفجر الرياضي" حكام مباريات اليوم على النحو التالي :
- غزل شبين مع سرس الليان : حلمي إبراهيم - سامح شعبان - محمد غزالي
- قويسنا مع تلا : بدوي حميدة - ماجد لطفي - صفوت الجندي.
- بنها مع مليج : محمود وفا - طارق عبده - أحمد يوسف.
- ميت خاقان مع عرب الرمل : علي طلبة - أحمد مشرف - أحمد عزيز.
- بطا مع طوخ : حسني سلطان - خالد صدقي - إسلام عبد الله.