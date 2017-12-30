فى ذكرى بيعة الملك سلمان.. ثلاث سنوات غيرت وجه المملكة والعالم





تحل اليوم السبت، ذكري بيعة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد توليه المنصب بعد وفاة شقيقة الراحل الملك عبد الله، ومنذ إعلان البيعة للملك سلمان استشعر السعوديين والعالم التغير القادم وبقوة داخل المملكة، وتأثير هذا التغير علي محيطها في الشرق الأوسط.





الدفع بالاحفاد للحكم





منذ اللحظات الأولي لتولي الملك سلمان منصبه الجديد ومع تنصيب الأمير محمد بن سلمان فى منصب ولي ولي العهد السعودي، فى هذا العمر المبكر، وذلك للدفع بالصف الثالث من العائة المالكة لسدة الحكم لتجديد دماء الحكومة السعودية، حيث إعتبر هذا القرار مفاجئ للجميع لم يكمل "بن سلمان" الثلاثين من عمره.





وعن التعيينات الجديدة في الحكومة السعودية، وتعيين الأمراء حدث ولا حرج، حيث أتاحت أوامر الملك سلمان إعطاء الحكم للإحفاد ولكن شريطة، الا يكون الملك وولي العهد من فرع واحد.





عاصفة الحزم وحماية اليمن والأمن الوطني السعودي





تعتبر أبرز إنجازات الملك سلمان على الإطلاق، إعلانه أن المملكة لن تقبل أي تهديد من أيّ نوعٍ بالقرب من حدودها، وأ وقوف السعودية بجانب الشعب اليمني ضدّ الانقلابيين على الشرعية، وأصدر أوامره ببدء عاصفة الحزم، التي استمرت نحو 4 أسابيع، وبعد انتهاء الأهداف، التي انطلقت من أجلها العاصفة، بدأت مرحلة إعادة الأمل.





تمكين المرأة السعودية





منذ تولي الملك "سلمان"، ظهرت رؤيته فيما يخص المرأة السعودية، ويوماً بعد يوم تتعزز مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعها، حيث عكست قراراته اهتمامه الكبير بالمرأة دعماً لمسيرتها وتمكينها وتيسير سُبل نجاحها في الحياة والعمل.





ومن أبرز تلك القرارات المتعلقة بالمرأة، دخول النساء للحياة السياسية السعودية للمرة الأولي، بالإضافة إلى الدفع بالمرأة في المجال الرياضي، وتعيين الأميرة ريمة بنت بندر آل سعود على وكيل الرئيس للقسم النسائي، بالهيئة العامة للرياضة، كما تم صدور أمر ملكي تمكين المرأة، من الخدمات دون "موافقة الولي"، الذي كان سنداً نظامياً في كل الجهات الرسمية.





وفى السياق ذاته، قام الملك سلمان، بدعم صندوق النفقة للمطلقات، حيث بات بوسع المطلقات وأبنائهن الحصول على مساندة مباشرة من صدوق النفقة، بالإضافة إلى وذلك بقصر الإذن بتزويج من هي في سن السابعة عشر فما دون على المحكمة المختصة، وأن يكون طلب التزويج مقدماً من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح أو والدتها".

كما تضمنت القرارات المناصرة للمرأة، حماية خريجات قسم القانون، بعد أن استغل بعض المحامين حاجة المرأة للتدريب لتتمكن من ممارسة المحاماة، بالإضافة إلى القرار التاريخي "سلمان"، حق المرأة السعودية في القيادة، وأصدر أمراً سامياً بالسماح بإصدار رخص قيادة للسيدات في السعودية.





الإصلاح الإداري وضرب الفساد





شملت التغييرات، إعادة صرف جميع البدلات والمكافئات والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، واعتماد صرف مكافأة شهرين للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وتقديم مواعيد اختبارات جميع المراحل الدراسية لتنتهي قبل بداية شهر رمضان، كما أعلن الأمير محمد بن سلمان، عن رؤيتة لعام 2030 بالإضافة إلى إنشاء هيئة الترفية والقرار التاريخي بالسماح لدور العرض السينمائي.





كما أشرف الملك سلمان، على عملية توسعة الحرمين الشريفين، وقام بنفسه بغسل جدار الكعبة المشرفة، وأشرف على مشروع رقع الطاقة الاستيعابية في المطاف، واتطلع على المخططات الخاصة بمراحل عملية تنفيذ توسعة الحرم والإنجازات الخاصة بذلك.





وفي النهاية يتأكد للجميع، أن ما شهدتة المملكة العربية السعودية، منذ تولي الملك سلمان، قيادة الحكم منذ ثلاث سنوات، تغييرات جذرية لم تشهدها منذ تأسيسها، ومن المتوقع أن تشهد السعودية علي المستويات الإجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية المزيد من التغيير.



