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شرطة طهران تلغي قانون القبض على السيدات التي لا تحترم الزى العام

السبت 30/ديسمبر/2017 - 02:05 م
شرطة طهران تلغي قانون القبض على السيدات التي لا تحترم الزى العام
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

أعلنت شرطة العاصمة الإيرانية ليلة أمس أنها ستلغي القبض على السيدات التي لا تحترم ارتداء الزي الإسلامي في الشوارع، الذي طبق منذ ثورة ١٩٧٩.

 

وتعتبر تلك الخطوة إشارة لتأكيد سلطة الرئيس الإيراني حسن الروحاني، الذي يتميز بفكره الوسطي ويمثل الشباب، بينما يتعارض هذا القرار مع القانون الإيراني والكثير من الفئات الشعبية، فهو ليس من المؤكد حتى الآن أنّه سيتم تطبيق هذا القرار بكل حرية.

 

وتمّ إجبار النساء الإيرانيات على إرتداء عبائات سودوات والحجاب، لكن في السنوات الأخيرة قرر الكثير منهم إرتداء الحجاب الذي لا يغطي الشعر بشكل كامل، مما أدى شرطة الأمر بالمعروف الإيرانية إلى القبض على بعضهم.

 

المزيد عن: عالم شرطة طهران اخبار إيران
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