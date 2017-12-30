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تعرف على تفاصيل خطة المرور لمباراة الأهلي وأتليتكو

السبت 30/ديسمبر/2017 - 01:55 م
تعرف على تفاصيل خطة المرور لمباراة الأهلي وأتليتكو
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إيمان عبد العاطي
 
 أعدت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خطة مرورية شاملة؛ لتأمين مباراة ناديى الأهلى واتليتكو مدريد الاسبانى الودية، التى ستقام مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية تحت شعار "من أجل السلام".

وينصح القادم من القاهرة باتخاذ الطريق الصحراوى حتى تجاوز بوابة الرسوم حتى كوبرى الكافوري حتى استاد برج العرب القادم من الساحل الشمالي حتى الكيلو 33 يمينا طريق المستجد حتى صينية المطار يسارا طريق الكافوري حتى استاد برج العرب، القادم من الإسكندرية يسلك الطريق الصحراوى يمينا الكافوري حتى استاد برج العرب وذلك لمن يحملون تذاكر المباريات والدعوات فقط .

وكان اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، قد تفقدا الخدمات المرورية على الطرق السريعة المؤدية إلى استاد برج العرب للتأكد من انتظام الخدمات وانتشار القوات في أماكنها.

ووجها بانتشار الحملات المرورية مثل حملات الرادار والكشف عن المواد المخدرة أثناء القيادة وتنبه على القوات المشاركة بتأمين مباراة (الأهلي - أتلتيكو مدريد الأسباني) الودية تحت شعار من أجل السلام بحسن معاملة الجمهور.

تهيب الإدارة العامة للمرور الجمهور الالتزام بقواعد وآداب المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.
المزيد عن: خطة المرور الأهلي الأتليتكو
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