تعرف على تفاصيل خطة المرور لمباراة الأهلي وأتليتكو

أعدت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خطة مرورية شاملة؛ لتأمين مباراة ناديى الأهلى واتليتكو مدريد الاسبانى الودية، التى ستقام مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية تحت شعار "من أجل السلام".



وينصح القادم من القاهرة باتخاذ الطريق الصحراوى حتى تجاوز بوابة الرسوم حتى كوبرى الكافوري حتى استاد برج العرب القادم من الساحل الشمالي حتى الكيلو 33 يمينا طريق المستجد حتى صينية المطار يسارا طريق الكافوري حتى استاد برج العرب، القادم من الإسكندرية يسلك الطريق الصحراوى يمينا الكافوري حتى استاد برج العرب وذلك لمن يحملون تذاكر المباريات والدعوات فقط .



وكان اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، قد تفقدا الخدمات المرورية على الطرق السريعة المؤدية إلى استاد برج العرب للتأكد من انتظام الخدمات وانتشار القوات في أماكنها.



ووجها بانتشار الحملات المرورية مثل حملات الرادار والكشف عن المواد المخدرة أثناء القيادة وتنبه على القوات المشاركة بتأمين مباراة (الأهلي - أتلتيكو مدريد الأسباني) الودية تحت شعار من أجل السلام بحسن معاملة الجمهور.