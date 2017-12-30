السيسي يستقبل تركي آل الشيخ لبحث التعاون الرياضي بين مصر والسعودية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ بحضور السفير السعودي بالقاهرة.





وأكد بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن تركي آل الشيخ نقل لرئيس الجمهورية تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، مؤكداً على قوة وتميز علاقات الشراكة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيزها في مختلف المجالات.





وقدم المسئول السعودي تعازي المملكة في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له كنسية مارمينا بمنطقة حلوان أمس، مؤكداً على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب مصر وتضامنها الكامل معها في مواجهة الإرهاب الآثم الذي يهدد العالم بأسره.





وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد من جانبه على اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، طالباً نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي.





وأعرب سيادته عن تقديره لتعازي الجانب السعودي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أمس، مؤكداً ما يعكسه الحادث مجدداً من ضرورة تضافر الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب ووقف تمويله.





وذكر السفير بسام راضي أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الرياضية المختلفة، لاسيما من خلال إقامة المشروعات الرياضية الاستثمارية المشتركة وزيادة تبادل الخبرات والوفود الرياضية بين البلدين، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء مختلف القضايا في إطار ما يجمعهما من شراكة وتعاون وثيق.



