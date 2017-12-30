الإفتاء: داعش يحاول اختراق المجتمع المصري من خلال "القتل العنصري"

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن استهداف تنظيم داعش الإرهابي لكنيسة مارمينا في حلوان يأتي في إطار محاولات التنظيم لإثارة النعرات الطائفية والدينية لزعزعة الاستقرار في مصر، وتشتيت الجهود الرامية للقضاء عليه، إضافة إلى سعيه الدءوب لتحقيق حلمه في إبادة الأقليات بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المرصد أن إعلان تنظيم داعش مسئوليته عن الهجوم في غضون ساعات من الحادث، يعيد إلى الواجهة إصرار تنظيم داعش على تعجيل استيراد تكتيكات إثارة النعرات الطائفية التي طبقها في العراق إلى مصر.

وتابع المرصد أن التنظيم الإرهابي من أجل تطبيق النموذج العراقي في مصر اتخذ خطوة جذرية في افتراض أن المسيحيين يمثلون لمصر ما يمثله الشيعة للعراق، وقام بتبني فكرة قتلهم دون تمييز أو سبب آخر خلاف ما يؤمنون به.

وأشار المرصد إلى أن استهداف المسيحيين في مصر يعد إستراتيجية ثابتة ومحسوبة للتنظيم الإرهابي، الذي يرى أن إثارة الفتنة الطائفية في مصر ستكون هي الخطوة الأولى لتفكك البلاد وسيطرته عليها وإقامة خلافته المزعومة فيها.

وشدد مرصد الإفتاء على أن تلاحم الشعب المصري مع مؤسسات الدولة يمثل - وسيظل بإذن الله - حائط صد أمام قوى الإرهاب الأسود التي حاولت جر مختلف فئاته إلى بحور الدم وإيقاع الوطن في حرب طائفية لا تنتهي، مؤكدًا متانة وصلابة العلاقة بين جناحي مصر، مسلمين ومسيحيين، خاصة أن الإخوة المسيحيين يدركون لعبة الإرهاب القذرة في إثارة الفتن والمؤامرات ضد الوطن وأبنائه.

وذكر مرصد الإفتاء أن التنظيم الإرهابي في استهدافه الوحشي لمسيحيي مصر يعتمد على دراسة لأحد منظريه ويدعى "أبو مودود الحرمسي" والتي صدرت عام 2014 بعنوان "سر الأحجية المصرية"، وذكر فيها عدة محاور لكيفية نجاح داعش في اختراق المجتمع المصري، ومن بين هذه المحاور "القتل العنصري للنصارى" من أجل تأليب الشعب المصري بعضه على بعض وإذكاءً للفتنة الطائفية، لافتًا إلى أن "الأهم من ذلك هو استهداف كل النصارى دون استثناء". محرضًا عناصر داعش على المسيحيين قائلاً: "لا تتركوا نصرانيًّا كافرًا في مصر إلا وهددتم حياته بالقتل".

وأوضح المرصد أن زعم الحرمسي في دراسته أن إثارة الفتنة الطائفية وما لها من "ثمرة بالغة في إظهار حقيقة الصراع واستثارة عواطف بعض المسلمين الكامنة تجاه عقيدتهم المسيحية"، هو ما سهل عملية استقطاب ذلك "البعض" وتجنيدهم، كما حدث مع بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وأفاد المرصد أن استهداف كنيسة مارمينا بحلوان يكشف أن الذئاب المنفردة التي هربت من عمليات الجيش لتطهير سيناء من جرثومتهم الخبيثة، تفرقت في العديد من الأماكن في الوطن بغية تنفيذ عمليات إرهابية تنال من استقرار الوطن وتماسكه، مؤكدًا أن المصريين بمختلف فئاتهم معرضون لعمليات تفجيرية دون نظر إلى مذهب أو عقيدة.

ودعا المرصد إلى ضرورة تقديم كل الجهد المادي والمعنوي لأجهزة الدولة في حربها ضد الإرهاب، التي ترقى إلى معركة مصيرية وجودية، ذلك أن التنظيمات الإرهابية تستهدف حياة المواطنين الأبرياء وتماسك المجتمع وكيان الدولة.