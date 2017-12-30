طريقة عمل أرز بالفول

المكونات

كوب من الفول.

كوب من الأرز.

ملعقة كبيرة من السمن.

مئتا غرام من اللحم المفروم.

مكسرات للتزيين.

فلفل أسود وملح.





طريقة التحضير

ننقع الأرز مدّة ربع ساعة.

نسلق الفول إلى أن ينضج.

نقلي اللحمة بالسمنة إلى أن تنضج، ونضيفها على الفول، ونضع مقدار كوبٍ من الماء فوق اللحمة والفول، ونضيف الفلفل الأسود والملح، وعندما يغلي الماء نضيف الأرز.

نغطّي القدر ونترك الخليط يغلي على نارٍ هادئة.