ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طريقة عمل أرز بالفول

السبت 30/ديسمبر/2017 - 02:00 م
طريقة عمل أرز بالفول
طباعة
 
المكونات 
كوب من الفول. 
كوب من الأرز. 
ملعقة كبيرة من السمن. 
مئتا غرام من اللحم المفروم. 
مكسرات للتزيين. 
فلفل أسود وملح. 

طريقة التحضير 
ننقع الأرز مدّة ربع ساعة. 
نسلق الفول إلى أن ينضج. 
نقلي اللحمة بالسمنة إلى أن تنضج، ونضيفها على الفول، ونضع مقدار كوبٍ من الماء فوق اللحمة والفول، ونضيف الفلفل الأسود والملح، وعندما يغلي الماء نضيف الأرز. 
نغطّي القدر ونترك الخليط يغلي على نارٍ هادئة. 
نحمّص المكسّرات ونزيّن بها سطح الطبق بعد سكب الأرز بالفول في طبق تقديم واسع.
المزيد عن: مقادير كتشينو طريقة عمل التحضير أارز بالفول
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الداخلية
0
x
14:45
0
سموحة
الأسيوطي سبورت
0
x
14:45
0
الزمالك
المقاولون العرب
-
x
17:00
-
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
-
x
19:30
-
وادي دجلة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
1
x
13:30
1
ميلان
أتلانتا
-
x
16:00
-
كالياري
بولونيا
-
x
16:00
-
أودينيزي
روما
-
x
16:00
-
ساسولو
تورينو
-
x
16:00
-
جنوى
سامبدوريا
-
x
16:00
-
سبال
بينفينتو
-
x
16:00
-
كييفو فيرونا
انتر ميلان
-
x
19:00
-
لاتسيو
هيلاس فيرونا
-
x
21:45
-
يوفنتوس
كأس دوري البرتغال
باكوس دي فيريرا
-
x
22:15
-
بورتو
مباريات ودية
الأهلي
-
x
20:00
-
أتليتكو مدريد
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الكوكب المراكشي
-
x
17:00
-
نهضة بركان
الرجاء الرياضي
-
x
17:00
-
الراسينغ البيضاوي
أولمبيك خريبكة
-
x
19:00
-
الجيش الملكي
الفتح الرباطي
-
x
21:00
-
سريع وادي زم
إتحاد طنجة
-
x
21:00
-
شباب الريف الحسيمي
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
17:00
-
ستوك سيتي
ليفربول
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:00
-
برايتون
واتفورد
-
x
17:00
-
سوانزي سيتي
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
بيرنلي
بورنموث
-
x
17:00
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
19:30
-
ساوثهامتون
الدوري الإسكتلندي الممتاز
سيلتك
0
x
14:00
0
جلاسكو رينجرز
كأس الجزائر 2017
إتحاد بسكرة
0
x
15:00
0
شبيبة سكيكدة
سريع المحمدية
0
x
15:00
0
شبيبة الساورة
نادي تقرت
0
x
15:00
0
إتحاد الحراش
شباب رياضي بلوزداد
0
x
16:00
0
أمل جريس
نادي مولودية الجزائر
-
x
17:00
-
وداد تلمسان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/30/2017 3:32:19 PM