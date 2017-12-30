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نجوم "نغم اف ام" يرسمون السعادة على وجوه أطفال مرضى أبو الريش (صور)

السبت 30/ديسمبر/2017 - 01:56 م
نجوم نغم اف ام يرسمون السعادة على وجوه أطفال مرضى أبو الريش (صور)
سماح أنور وشريف باهر
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سعد نبيل - تصوير: نرمين فتحي
 
قامت إذاعة "نغم اف ام" ، بزيارة إلى مستشفى أبو الريش للأطفال وذلك دعمًا لمجهوداتها في مجال علاج الأطفال، وشهدت الزيارة حضور مصطفى سعيد رئيس إذاعة نغم اف ام، والمذيع أحمد الشناوي مدير العلاقات العامة، ونور عبدالله المسؤول الإعلامي للراديو، والفنانة سماح أنور، شريف باهر، والمذيعات جيلان علاء ونيرة شريف وزينة السعيد ودنيا صلاح عبد الله.

وتضمنت الزيارة، إقامة حفل ترفيهي للأطفال المرضى داخل المستشفى، بالإضافة إلى عدد من عروض العرائس، التي انبهر بها الاطفال، وأشاروا بسعادتهم وفرحتهم بتلك الزيارة.

كما حضر الزيارة الدكتورة د. رشا عمار، مدير مستشفي أبو الريش المنيرة، و د. دينا حسام نائب المستشفي، و د. خالد مكين نائب وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع، والدكتور أحمد صبحي مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، ومسئول العلاقات العامة والمسول الإعلامي دنيا عاطف.
نجوم "نغم اف ام" يرسمون السعادة على وجوه أطفال مرضى أبو الريش (صور)
نجوم "نغم اف ام" يرسمون السعادة على وجوه أطفال مرضى أبو الريش (صور)
نجوم "نغم اف ام" يرسمون السعادة على وجوه أطفال مرضى أبو الريش (صور)
نجوم "نغم اف ام" يرسمون السعادة على وجوه أطفال مرضى أبو الريش (صور)
نجوم "نغم اف ام" يرسمون السعادة على وجوه أطفال مرضى أبو الريش (صور)
نجوم "نغم اف ام" يرسمون السعادة على وجوه أطفال مرضى أبو الريش (صور)
نجوم "نغم اف ام" يرسمون السعادة على وجوه أطفال مرضى أبو الريش (صور)
نجوم "نغم اف ام" يرسمون السعادة على وجوه أطفال مرضى أبو الريش (صور)
نجوم "نغم اف ام" يرسمون السعادة على وجوه أطفال مرضى أبو الريش (صور)
نجوم "نغم اف ام" يرسمون السعادة على وجوه أطفال مرضى أبو الريش (صور)
نجوم "نغم اف ام" يرسمون السعادة على وجوه أطفال مرضى أبو الريش (صور)
نجوم "نغم اف ام" يرسمون السعادة على وجوه أطفال مرضى أبو الريش (صور)
نجوم "نغم اف ام" يرسمون السعادة على وجوه أطفال مرضى أبو الريش (صور)
نجوم "نغم اف ام" يرسمون السعادة على وجوه أطفال مرضى أبو الريش (صور)
نجوم "نغم اف ام" يرسمون السعادة على وجوه أطفال مرضى أبو الريش (صور)
نجوم "نغم اف ام" يرسمون السعادة على وجوه أطفال مرضى أبو الريش (صور)
نجوم "نغم اف ام" يرسمون السعادة على وجوه أطفال مرضى أبو الريش (صور)
نجوم "نغم اف ام" يرسمون السعادة على وجوه أطفال مرضى أبو الريش (صور)
المزيد عن: مستشفى أبو الريش شريف باهر سماح أنور أطفال مرضى أبو الريش أبو الريش
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