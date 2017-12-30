"الري" عن سد النهضة: "الموضوع مش هزار" (فيديو)



وأشار "نصيف"، خلال حواره ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم السبت، إلى أن أغلب الشكاوى من قلة المياه ليس حقيقيًا، وإنما يكون تحسبًا لحدوث نقص.



وأضاف أن حصتنا من مياه النيل كافية لسد الاحتياجات.



قال المهندس نجيب نصيف، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الري، إنه إذا كان من حق أثيوبيا التنمية بإقامة سد النهضة، فإن من حق مصر الحياة، مضيفًا: "الموضوع مش هزار".