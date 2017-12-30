رئيس جامعة حلوان يزور مصابي حادث كنيسة مارمينا

زار صباح اليوم، الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، مصابي حادث كنيسة مارمينا بحلوان، ومنهم الطالبة كريستين وديع يعقوب الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الأداب جامعة حلوان، واطمأن على حالتها الصحية ونقل لها تمنيات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي بالشفاء العاجل.





وقرر "نجم" تأجيل الامتحانات الخاصة بالطالبة، إلى حين تماثلها للشفاء.





كما أكد أنه سيقوم مساء اليوم، وفد من الجامعة برئاسته بتقديم واجب العزاء بكنيسة العذراء بحلوان.