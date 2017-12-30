وزير الصحة: استقرار الحالة الصحية لمصابي "كنيسة حلوان"

أكد الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء اليوم السبت، استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث كنيسة مارمينا بحلوان، بعد إجراء العمليات الجراحية اللازمة، ووضعهم تحت العلاج والملاحظة.

ويوجد في مستشفى معهد ناصر حالتين، الأولى كانت تعاني من كسر متفتت مفتوح ومدخل لرصاصة أعلى عظمة العضد، وخلع بالكتف الأيسر، تم إجراء لها جراحة عاجلة ودقيقة بواسطة الوزير، حيث قام بتثبيت الكسر بشريحة ومسامير، وهي الآن تحت العلاج والملاحظة، وحالتها الصحية مستقرة.

وتم تحويل حالة أخرى إلى مستشفى معهد ناصر أمس، وكان تم إجراء لها جراحة استكشافية بعد تعرضها لطلق ناري بالبطن في مستشفى حلوان العام، وهي الآن تحت الملاحظة بالرعاية المركزة، وحالتها مستقرة.

ويوجد أمين شرطة مصاب بمستشفى الشرطة في العجوزة، بالإضافة إلى حالتين بمستشفى الإنتاج الحربي، حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم.

يذكر أنه تم إحباط محاولة هجوم إرهابي صباح أمس الجمع على كنيسة مارمينا بمدينة حلوان، واستشهد ٩ من المواطنين، وأصيب ٥.